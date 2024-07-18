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IBF исключила Фьюри из рейтинга: известна причина

Игорь Чернявский — 18 июля, 15:22
IBF исключила Фьюри из рейтинга: известна причина

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри был исключен из рейтинга бойцов сверхтяжелого веса по версии IBF.

Об этом сообщает talkSPORT.

Это произошло из-за того, что Александр Усик освободил титул IBF в пользу боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Если Фьюри победит украинца в реванше, то сможет снова претендовать на пояс IBF.

Впрочем, на данный момент "Цыганского короля" в рейтинге заменил узбекский проспект Баходыр Жалолов. Он расположился на 13-й позиции.

Напомним, накануне промоутер Фьюри сообщил, когда Тайсон возобновит серьезные тренировки и начнет готовиться к реваншу с Усиком.

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