Стивенсон уверенно победил Артуюняна и обратился к Ломаченко после боя

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) одержал победу над немцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО).

Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей: 119-109, 118-110, 116-112.

Отметим, что после этого сражения у Стивенсона завершился контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Шакур также по завершению боя обратился к украинскому боксеру Василию Ломаченко. Американец вышел на ринг в футболке с изображением Ломаченко надписью "Боб (Арум, президент Top Rank, – прим.) спасает своего сына от надирания задницы"