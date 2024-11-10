Джошуа не сможет выйти на реванш из Дюбуа в феврале

Бывший чемпион мира по супертяжелому весу Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не сможет провести реванш с Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 KO) в феврале из-за проблем со здоровьем.

Промоутер Эдди Хирн рассказал The Stomping Ground , что Эй Джей не сможет восстановить форму так быстро. Хирн заверил, что у Джошуа нет серьезной травмы, только всеобщее физическое истощение после тяжелого боя:

"Это не травма, которая создает долгосрочные проблемы, но для возвращения после такого поражения требуется больше времени для восстановления".

Также Хирн добавил, что в свои 35 лет Джошуа требует больше времени для полного возобновления после боев. Ожидается, что британец будет готов к лету, когда реванш из Дюбуа может состояться или появится возможность долгожданного поединка с Тайсоном Фьюри.

Напомним, 21 сентября Джошуа в Лондоне уступил Дюбуа в бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе. Эй Джей трижды побывал в нокдауне, а затем был отправлен в брутальный нокаут. Это поражение стало четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.

Ранее IBF установила крайний срок для реванша Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Чемпион должен провести бой до 22 апреля.