Стали известны детали просьбы Усика отсрочить защиту пояса WBO

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) действительно попросил WBO отсрочить защиту пояса из-за повреждений и усталости.

Об этом сообщает Boxing Scene.

По данным источника, украинец имеет травму спины, которая тянется не один год. Кроме того, боксер попросил больше времени на отдых из-за своего возраста отметив, что в последние годы он проводил бои высокого уровня.

Интересно, что даже в случае одобрения изменения срока защиты, Усик не имеет права боксировать с кем-то другим, чем с Джозефом Паркером, который является временным чемпионом с марта 2024-го. В противном случае, украинец потеряет титул.

Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против новозеландца. В противном случае на пояс WBO будут претендовать именно Паркер и супертяжеловес Мозес Итаума (12-0, 10 KO).

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.