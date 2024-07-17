Менеджер Фьюри заявил, что британец не считает бой против Усика тяжелым

Менеджер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) Спенсер Браун сказал, что британец не считает бой против Александра Усика (22-0, 14 KO) тяжелым.

Сделал он это на YouTube-канале Eze Talks Sports.

"Я не думаю, что этот бой казался ему тяжелым. После поединка у Фьюри было несколько синяков, но он буквально не думал, что это тяжелое сражение. Ему нужно внести правки, возможно что-то сделать иначе, но это было близкое сражение. Поэтому нужны только мелкие коррективы.

Не знаю, как насчет других моментов, потому что я не тренер по боксу, но могу сказать вам, что Тайсон лучше и быстрее, чем в первом поединке. Возможно, он сожалеет о том, что играл на ринге. Я не знаю, о чем он сожалеет, но Тайсон очень уверен в следующем бою", — сказал Браун.