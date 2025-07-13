Следующая остановка – Лондон: Усик завершил тренировочный лагерь перед боем с Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) завершил тренировочный лагерь перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.

Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

Команда украинца отправилась в Лондон, где на стадионе "Уэмбли" 19 июля пройдет второй бой против Даниэля Дюбуа.

Первоепротивостояние между боксерами состоялось 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Ажиотаж посмотреть бой-реванш настолько велик, что за три дня фанаты выкупили 65 тысяч билетов на 90-тысячной арене.

Ранее своим прогнозом на поединок поделились спарринг-партнер Даниэля Дюбуа Джонни Фишер и экс-тренер сборной Украины Леонид Лоевский.