UNDISPUTED: Усик опубликовал трейлер фильма о бое с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира по боксу Александр Усик опубликовал в соцсетях трейлер фильма о первом бое против Тайсона Фьюри.

Картина под названием "UNDISPUTED" увидит свет 10 декабря. Премьера пройдет на платформе Netflix.

" Приготовьтесь увидеть упорный труд, жертвы и путь к истории. Документальный фильм UNDISPUTED выходит на Netflix 10 декабря в Великобритании, Ирландии и MENA. Окунитесь в мое путешествие, битвы вне ринга и борьбу, чтобы прославить Украину", - говорится в заявлении украинца.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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В первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.