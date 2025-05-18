Без нокаута: Богачук решением судей одолел американца Фокса

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 23 KO) и американец Майкл Фокс (24-5, 5 КО) на арене "Commerce Casino" в американском городе Коммерси провели поединок.

Боксеры провели на ринге все десять раундов. Судьи отдали Богачуку победу единогласным решением.

Майкл все время был активным, но только на ногах. В прессинге и работе рук преимущество было за Сергеем.

В 10 раунде украинец упал на настил ринга, но рефери засчитал это как толчок, а не нокдаун от удара.

Бокс

Сергей Богачук (Украина) – Майкл Фокс (США) UD 10 (97-93, 98-92, 97-93)

Напомним, в своем предыдущем поединке Богачук досрочно победилбританского боксера Ишмаэля Дэвиса. Бой состоялся в декабре в андеркарте реванша Усик – Фьюри.

Украинец в интервью заявил, что хотел бы получить бой против Себастьяна Фундоры (22-1-1, 14 КО), который сейчас является чемпионом WBC в первом среднем весе.