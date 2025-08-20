С Богачуком во главе: определился андеркард поединка Канело – Кроуфорд

Определился полный перечень боев, которые состоятся в перед поединком Сауля Канело Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщает The Ring.

Так, главным событием андекарда станет реванш Сергея Богачука и Брэндона Адамса. Также свой бой получил двукратный олимпийский призер (бронза 2012, бронза 2016) Иван Дычко – казах будет боксировать против Джермейна Франклина.

Canelo vs Crawford Prelims Announcement ‼️



The Canelo Alvarez vs Terence Crawford prelims will start at 5:30 ET on Sept 13th live on YouTube 📺 pic.twitter.com/rwwQLRqG9w — Ring Magazine (@ringmagazine) August 19, 2025

Стоит отметить, что именно Адамс нанес Богачуку его первое поражение в профессиональной карьере. Это произошло 4 марта 2021 года, когда Адамс победил техническим нокаутом в 8 раунде.

Тогда Богачук потерял титул чемпиона Америки по версии WBC Continental Americas в первом среднем весе. Это была вторая защита титула для Сергея.

Бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция будет доступна на Netflix. Накануне боксеры провели вторую битву взглядов. Также стало известно, что на кону будет стоять специальный пояс The Ring.

Напомним, Кроуфорд в августе дебютировал в первом среднем весе. Он в 12-раундовом поединке победил узбекистанского оппонента Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

Ранее Александр Усик назвал 37-летнего Теренса лучшим боксером мира прямо сейчас.