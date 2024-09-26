Гвоздик возглавил рейтинг WBC в полутяжелом весе
Олександр Гвоздик
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Всемирный боксерский совет опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом дивизионе.
Об этом сообщает официальный сайт WBC .
Неожиданно возглавил рейтинг экс-чемпион WBC украинец Александр Гвоздик.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе
- Александр Гвоздик (Украина)
- Альберт Рамирес (Венесуэла)
- Каллум Смит (Великобритания)
- Энтони Ярд (Великобритания)
- Конор Уоллес (Австралия)
- Робин Красники (Германия)
- Даниэль Азиз (Великобритания)
- Ричард Ривера (США)
- Павел Степьен (Польша)
- Рональд Гавриил (Румыния)
Украинец в 2023 году возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз опытный боксер выходил в ринг 15 июня этого года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.
Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе длился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.