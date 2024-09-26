Гвоздик возглавил рейтинг WBC в полутяжелом весе

Всемирный боксерский совет опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом дивизионе.

Об этом сообщает официальный сайт WBC .

Неожиданно возглавил рейтинг экс-чемпион WBC украинец Александр Гвоздик.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе

Александр Гвоздик (Украина) Альберт Рамирес (Венесуэла) Каллум Смит (Великобритания) Энтони Ярд (Великобритания) Конор Уоллес (Австралия) Робин Красники (Германия) Даниэль Азиз (Великобритания) Ричард Ривера (США) Павел Степьен (Польша) Рональд Гавриил (Румыния)

Украинец в 2023 году возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. Последний раз опытный боксер выходил в ринг 15 июня этого года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе длился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.