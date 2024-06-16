Гвоздик разгромно проиграл Бенавидесу в бою за чемпионский титул.

Украинский боксер Александр Гвоздик (20-2-1, 16 КО) без шансов проиграл Давиду Бенавидесу (29-0-0, 24 КО) в поединке за титул временного чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе.

Поединок прошел при преимуществе американского боксера, украинец выглядел довольно слабо и неуверенно. Бенавидес выбрасывал гораздо больше ударов, действовал разнообразнее, Гвоздик преимущественно защищался и пытался отвечать джебами. Все потуги харьковчанина разбивались о защиту соперника.