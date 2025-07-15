Я использую свой шанс: Усик – о возможной победе нокаутом над Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) считает, что сможет остановить обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Об этом рассказал боксер в комментарии talkSPORT.

"Даниэль – молодой парень, он опасен всегда, потому что у него сильный удар и хорошие боксерские навыки. Но я должен быть осторожным, потому что это бокс. Я готовился к этому бою. Увидим это в субботу. Будет ли он снова целиться в корпус? Конечно. Это же бокс. Думаю, да. Но я готов", – заявил украинец.

Усик отметил, что он готов к 12 раундам противостояния, однако готов воспользоваться шансом завершить бой досрочно.

"Будет ли полных 12 раундов? Я всегда готовлюсь на 12 раундов. Мы с тренером, с командой – всегда готовимся на все 12 раундов. Но если будет шанс – воспользуюсь. Ты веришь, что остановишь его? Да, конечно", – рассказал Усик.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже на этой неделе, а именно в ночь с 19 на 20 июля.

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