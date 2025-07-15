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Дюбуа разочарован "низким ажиотажем" вокруг его боя с Усиком

Андрій Мошкун — 15 июля 2025, 13:06
Дюбуа разочарован низким ажиотажем вокруг его боя с Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Чемпион по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) ожидал большего ажиотажа вокруг его поединка против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

"Это точно самый большой бой в моей жизни. Странно, но складывается впечатление, будто все происходит "под одеялом" – нет того ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка", – заявил Дюбуа.

Дюбуа отметил, что поединки Энтони Джошуа обычно сопровождаются большим ажиотажем

"Каждый его бой – это аншлаг. А с моими боями всегда что-то такое непонятное", – резюмировал британец.

Напомним, что реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля. Локация – легендарная арена "Уэмбли" в Лондоне.

Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Также украинские болельщики смогут смотреть бой вживую.

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