Почему бы и нет: Промоутер Усика – о бое с Дюбуа

Промоутер Александр Красюк, представляющий Александра Усика, оценил шансы на проведение реванша между украинским боксером и британцем Даниэлем Дюбуа.

Об этом Красюк рассказал в комментарии Pro Boxing Fans.

"Почему и нет? В первом поединке были некоторые вопросы", - сказал Красюк.

Напомним, Дюбуа после победы над Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести второй бой против Александра Усика.

Первый поединок между британцем и украинцем состоялся 26 августа 2023 и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде. Поединок запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса.

Следующей встречей Усика станет реванш против Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря. В первом бою украинец победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. В реванше этот статус не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он стоял на кону поединка Джошуа — Дюбуа.