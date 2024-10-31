Леффлер объяснил, почему Богачук решил провести бой против Мадримова

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Сергея Богачука (24-2, 23 КО), считает, что в бою против Исраила Мадримова (12-1-1, 10КО) нет явного фаворита.

Его слова цитирует World Boxing News.

"Когда с нами связались, Богачук ничуть не сомневался, чтобы принять бой.

Мы считаем, что все-таки он выиграл сражение с Ортисом, отправив его в два нокдауна, и за 12 раундов казалось очевидным, что он победил.

Богачук просто хочет сразиться с лучшими. Мы знали, что бой будет трудным, но были уверены, что оно победит. И мы думали, что он выиграл. Теперь бой с Мадримовым – это еще один трудный поединок. Вот кто такой Богачук – он хочет доказать, что он самый лучший в первом среднем весе.

Вы должны понимать, где Сергей сейчас, особенно если вы смотрели бой против Брайана Мендосы – он доминировал над ним. Он непрерывно бьет кулаками и тяжелый удар. Нокдауны в бою с Ортисом показывают, что он имеет силу.

На бумаге это примерно 50:50, но мы считаем, что Сергей должен выиграть бой", – сказал Леффлер.