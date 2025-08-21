Промоутер Богачука подал в WBC протест относительно рейтинга украинца
Сергій Богачук
Fight News
Промоутер Сергея Богачука Том Леффлер подал протест в WBC относительно позиции украинца в рейтинге.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
"В прошлом году он встретился с Ишмаэлем Дэвисом за право быть обязательным претендентом, он терпеливо ждал, когда его назначат. Сергей сохраняет активность и будет драться с Брэндоном Адамсом на большом шоу.
В последних рейтингах я заметил, что Джарон Эннис выше Богачука, который стал вторым. Это нелогично, если Сергей – обязательный претендент. К тому же это нелогично из-за того, что Эннис еще ни разу не дрался в категории до 74 кг. Третья причина – Джарон в следующем поединке будет драться за пояс WBA", – написал Леффлер в открытом письме.
В итоге, промоутер призвал поставить Богачука на первое место рейтинга и закрепить обязательным претендентом на пояс.
Напомним, следующим соперником украинца станет Брэндон Адамс, с которым он встретится в андеркарде поединка Канело – Кроуфорд. Бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Прямая трансляция будет доступна на Netflix.