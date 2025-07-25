Паркер мечтает о бое с Усиком: промоутер раскрыл детали

Промоутер боксера хевивейта Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс рассказал о реакции новозеландского супертяжеловеса на решение WBO санкционировать его бой против Александра Усика.

Об этом пишет Skysports.

"Джо просто в восторге от решения WBO санкционировать бой и дать 30 дней на переговоры. Он надеется, что Усик согласится защищать свое звание абсолютного чемпиона", – заявил промоутер.

Накануне мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера. Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.

Отметим, что Джозеф должен был драться с Даниэлем Дюбуа в конце февраля. Британец тогда снялся с боя из-за болезни за три дня до события.

Его заменил Мартин Баколе. Паркер нокаутировал конголезца во втором раунде.

За карьеру новозеландец проигрывал только Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу. Паркер выиграл шесть боев подряд.

Ранее Riyadh Season заявили, что не заинтересованы в организации боя Усика с Паркером.