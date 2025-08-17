Паркер – о просьбе Усика отсрочить защиту пояса WBO: Он заслужил это время

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) высказался о желании абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) отсрочить защиту пояса.

Новозеландец пообщался с Talksport.

"Я хочу, чтобы следующий бой был с Усиком. Я знаю, что он заслуживает это время, чтобы восстановиться и отдохнуть с семьей. Когда он будет готов, я с радостью начну переговоры и увидим, сможем ли мы организовать бой.

Есть отсрочка, чтобы выиграть больше времени из-за травмы, и надеюсь, когда он решит вернуться, тогда мы сможем договориться. Если нам удастся это сделать, это будет замечательно", – рассказал Паркер.

Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против Паркера. Украинец рискует потерять пояс, если не проведет защиту титула. В таком случае на бой за титул WBO будут претендовать именно Паркер и Итаума.

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

Ранее стали известны детали просьбы Усика перенести защиту своего чемпионского пояса.