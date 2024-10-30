Тренер Уайлдера объяснил, почему считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера, считает, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 KO) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO ) в реванше.

Его слова цитирует Seconds Out .

"Я ставил на досрочную победу Усика в первом бою. По-моему, все происходит от стилей. Я просто считаю, что Усик более мелкий супертяж, который очень хорошо бьется с большими ребятами.

Я говорю это, потому что он победил Тайсона не с точки зрения агрессивной силы, а с помощью игры, фейковых ударов, работы ног, большого количества ударов, которых Фьюри не видел. Удар, который действительно озадачил Фьюри, был таким же ударом, что проходил всю ночь.

Усик очень великолепен. Очевидно, что у него не тяжелые кулаки, но он может тебя серьезно потрясти, потому что он доносит до тебя слепые удары, удары, которые ты не видишь. Он знает, как хорошо использовать свои ноги, чтобы создать углы и ударить тебя.

Здесь много науки, много техники и много морали стоит по всему его стилю. Он не просто отличный боксер, он также невероятный человек. Я имею в виду подход, его стиль. Вот почему, по моему мнению, он может в этот раз победить Фьюри", – сказал Скотт.