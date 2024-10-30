Менеджер Ломаченко рассказал, хочет ли украинец завершить карьеру

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 KO), не дал предметного ответа по поводу завершения карьеры его клиента. Хотя намекнул, что такой сценарий достаточно вероятен.

Слова Климаса приводит портал Boxingscene .

"Решение (уйти на пенсию или снова драться) еще не принято, но если я могу сказать вам что-то одно, то деньги не являются мотивацией для Ломаченко. Возможно, он передумает и будет драться... В прошлый раз (против Камбососа) люди говорили, что он уйдет на пенсию, а он передумал, позвонил мне и сказал, что хочет драться. Трудно сказать, что произойдет".

Последний бой Василий Ломаченко провел 12 мая этого года в Австралии против Джорджа Камбососа. Украинец одержал победу нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Ранее сообщалось, что Ломаченко завершит карьеру, ведь провалилась перспектива боя против Джервонты Дэвиса.