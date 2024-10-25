Лазуткин: Вопрос, есть ли у Ломаченко ресурс для еще одного поединка

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер недавно сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион вместе со спортивным комментатором и поэтом Дмитрием Лазуткиным попытался разобраться, пора ли Василию идти, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

– Господин Дмитрий, стоит ли Василию вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас? Есть ли смысл провести еще одно сражение в ранге действующего чемпиона мира?

– Ломаченко должен чувствовать сам – есть ли у него внутренний ресурс для еще одного большого поединка. Возможно, тяжесть травм не позволяет ему выйти на еще один мегафайт. Возможно, есть и другие причины. Психологически трудно находить себе мотивацию для того, чтобы снова проходить тренировочный сбор и боксировать в титульном бою.

– Ломаченко попадет в зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко? Если да, то когда?

– Ломаченко прошел большой путь в боксе и заслужил уважение экспертов и ценителей. Его попадание в Зал славы – это вопрос времени.

– Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше, в любительском боксе и на профессиональном ринге?

– Ломаченко в любительском боксе был безупречен. У профи бокса такого доминирования уже не было. К тому же Василию не удалось стать абсолютным чемпионом мира, хотя немало поясов он получил.

Василий Ломаченко Getty Images

– То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с его отцом?

– Олимпиаду в Пекине-2008 он выиграл в очень молодом возрасте и решение ехать на Игры в Лондон не считаю ошибочным. А вот выступление во Всемирной серии бокса в составе Украинских атаманов было лишним. Это лига, которую Лома к тому моменту уже перерос. Дебютировать в профибоксе стоило годом ранее.

– Нужно ли Ломаченко с переходом в профессиональный бокс менять отца-тренера? Мы помним, как свое второе сражение на профи ринга, на кону которого стоял чемпионский титул Василий проиграл - во многом благодаря неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, который тогда делал свои первые шаги в профессиональном боксе.

- Не знаю смог бы Лома работать с другим тренером, но посмотреть на его тандем с наставником, который имел бы опыт в профессиональном боксе, было бы интересно.

– Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга" или здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком?

– Люди могут менять свои взгляды, но иногда на это уходят годы. Вопрос веры сам по себе очень личный, чувствительный. Многое будет зависеть от информационных потоков, которые будут влиять на него и от круга общения.

Максим Розенко, Чемпион

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