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Лазуткин: Вопрос, есть ли у Ломаченко ресурс для еще одного поединка

Максим Розенко , Денис Шаховець — 25 октября, 12:00
Getty Images
Лазуткин: Вопрос, есть ли у Ломаченко ресурс для еще одного поединка

Известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер недавно сообщил, что Ломаченко может завершить карьеру. Чемпион вместе со спортивным комментатором и поэтом Дмитрием Лазуткиным попытался разобраться, пора ли Василию идти, какие ошибки он допустил на протяжении боксерской карьеры и что ждет Ломаченко в будущем.

Господин Дмитрий, стоит ли Василию вешать перчатки на гвоздь прямо сейчас? Есть ли смысл провести еще одно сражение в ранге действующего чемпиона мира?

Ломаченко должен чувствовать сам – есть ли у него внутренний ресурс для еще одного большого поединка. Возможно, тяжесть травм не позволяет ему выйти на еще один мегафайт. Возможно, есть и другие причины. Психологически трудно находить себе мотивацию для того, чтобы снова проходить тренировочный сбор и боксировать в титульном бою.

Ломаченко попадет в зал боксерской славы, где уже находятся Виталий и Владимир Кличко? Если да, то когда?

Ломаченко прошел большой путь в боксе и заслужил уважение экспертов и ценителей. Его попадание в Зал славы – это вопрос времени.

Если подытожить карьеру Василия, где он себя проявил больше, в любительском боксе и на профессиональном ринге?

Ломаченко в любительском боксе был безупречен. У профи бокса такого доминирования уже не было. К тому же Василию не удалось стать абсолютным чемпионом мира, хотя немало поясов он получил.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Getty Images

То, что Ломаченко остался на второй олимпийский цикл (2008-2012) в любительском боксе, помешало ему продемонстрировать лучшие результаты на профессиональном ринге? Можно ли сказать, что это была стратегическая ошибка Василия с его отцом?

Олимпиаду в Пекине-2008 он выиграл в очень молодом возрасте и решение ехать на Игры в Лондон не считаю ошибочным. А вот выступление во Всемирной серии бокса в составе Украинских атаманов было лишним. Это лига, которую Лома к тому моменту уже перерос. Дебютировать в профибоксе стоило годом ранее.

Нужно ли Ломаченко с переходом в профессиональный бокс менять отца-тренера? Мы помним, как свое второе сражение на профи ринга, на кону которого стоял чемпионский титул Василий проиграл - во многом благодаря неопытности Анатолия Ломаченко как тренера, который тогда делал свои первые шаги в профессиональном боксе.

- Не знаю смог бы Лома работать с другим тренером, но посмотреть на его тандем с наставником, который имел бы опыт в профессиональном боксе, было бы интересно.

Что ждет Ломаченко в Украине? Он останется маргиналом с "православием головного мозга" или здравый смысл возобладает, как это случилось с началом полномасштабной войны с Александром Усиком?

Люди могут менять свои взгляды, но иногда на это уходят годы. Вопрос веры сам по себе очень личный, чувствительный. Многое будет зависеть от информационных потоков, которые будут влиять на него и от круга общения.

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