Тайсон назвал трех лучших боксеров мира

Легенда бокса и эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) назвал трех лучших боксеров мира современности без привязки к весовой категории.

Его слова цитирует Essentially Sports.

" Лучший боксер независимо от весовой категории? Хм..., пусть будет Бенавидес, Джервонта Дэвис. Еще один? Теренс Кроуфорд. Но множество великолепных бойцов", - сказал Тайсон.

Напомним, что 58-летний Тайсон следующий бой проведет против ютубера Джейка Пола. Поединок запланирован на 15 ноября. Сначала он должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка".

В своем последнем бою Пол досрочно победил бывшего бойца UFC Майка Перри (0-2 в боксе). Бой произошел в лимите крузервейта (до 90,7 кг).

Тайсон завершил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка окончились без результата). В ноябре 2020 года Майк провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.