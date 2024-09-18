Легендарный Льюис ответил, победил бы его Усик

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о возможном поединке с украинским чемпионом Александром Усиком.

Про такое развитие событий он рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing News .

По словам боксера, украинец не смог бы победить, выступая в его эпоху.

"Я бы сравнил Усика с Эвандером Холифилдом, и я считаю, что он очень хорошо проявил себя в 90-х.



Однако я не думаю, что Усик бы продержался против меня, потому что я выбрасываю жесткие апперкоты. Я заметил, что Усик пропускает апперкот. Так что он бы не смог выдержать мои апперкоты", – сказал Льюис.