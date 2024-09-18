Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Легендарный Льюис ответил, победил бы его Усик

Олексій Мурзак — 18 сентября, 18:31
Легендарный Льюис ответил, победил бы его Усик
Ленгокс Льюїс
Getty Images

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о возможном поединке с украинским чемпионом Александром Усиком.

Про такое развитие событий он рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing News .

По словам боксера, украинец не смог бы победить, выступая в его эпоху.

"Я бы сравнил Усика с Эвандером Холифилдом, и я считаю, что он очень хорошо проявил себя в 90-х.

Однако я не думаю, что Усик бы продержался против меня, потому что я выбрасываю жесткие апперкоты. Я заметил, что Усик пропускает апперкот. Так что он бы не смог выдержать мои апперкоты", – сказал Льюис.

Напомним, 21 сентября на стадионе "Уэмбли" состоится бой Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Накануне боксеры провели первую дуэль взглядов.

Поединок стал титульным благодаря тому, что Александр Усик сделал титул IBF вакантным. В июне 2024 года, после исторической победы над Тайсоном Фьюри, украинец решил отказаться от титула IBF, чтобы за него могли побороться Джошуа и Дюбуа.

Олександр Усик Леннокс Льюїс

Олександр Усик

Еще один Александр. Промоутер Усика рассказал, к кому действительно имели претензии польские правоохранители
Польские пограничники объяснили, почему в аэропорту на Усика надели наручники
Усик поблагодарил Зеленского за помощь в освобождении от польских правоохранителей
ESPN: Перед задержанием Усика и его тренера не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию"
Усик – о своем задержании полицией: Случилось быстрое разрешение недоразумения, спасибо всем, кто волновался

Последние новости