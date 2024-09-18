Легендарный Льюис ответил, победил бы его Усик
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о возможном поединке с украинским чемпионом Александром Усиком.
Про такое развитие событий он рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing News .
По словам боксера, украинец не смог бы победить, выступая в его эпоху.
"Я бы сравнил Усика с Эвандером Холифилдом, и я считаю, что он очень хорошо проявил себя в 90-х.
Однако я не думаю, что Усик бы продержался против меня, потому что я выбрасываю жесткие апперкоты. Я заметил, что Усик пропускает апперкот. Так что он бы не смог выдержать мои апперкоты", – сказал Льюис.
Напомним, 21 сентября на стадионе "Уэмбли" состоится бой Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Накануне боксеры провели первую дуэль взглядов.
Поединок стал титульным благодаря тому, что Александр Усик сделал титул IBF вакантным. В июне 2024 года, после исторической победы над Тайсоном Фьюри, украинец решил отказаться от титула IBF, чтобы за него могли побороться Джошуа и Дюбуа.