Легендарный чемпион верит во Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис считает, что эксчемпион мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) сделает правильные выводы перед реваншем с обладателем поясов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (22-0 , 14 КО).

Об этом Льюис рассказал в комментарии Secondsout.

"Фьюри сделает выводы из этого поражения и обязательно вернется". Поражение – это тоже часть игры, и все зависит от того, как вы реагируете на поражение", – рассказал Льюис.

Напомним, второе сражение между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на коне, ведь Александр уволил титул IBF .