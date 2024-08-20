Не понимают последствия: Ломаченко — о запрете УПЦ

Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отреагировал на возможное запрещение деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Украине.

Соответствующий пост боксер опубликовал в Instagram.

Накануне глава Верховной Рады Руслан Стефанчука анонсировал рассмотрение законопроекта о запрете русской церкви в Украине. По мнению Ломаченко, такое решение будет иметь "серьезные последствия".

"Те, кто участвует в запрете УПЦ, совсем не понимают последствий того, что потом будет происходить… Мир всем", - написал Ломаченко.

Отметим, что Ломаченко ранее неоднократно выражал свою поддержку УПЦ МП, в частности, митрополиту Онуфрию.

Ранее сообщалось, что украинец отказался от поединка с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и не планирует выход на ринг до конца года.