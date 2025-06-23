Ни слова о России: Ломаченко отреагировал на кровавый обстрел родного города

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко отреагировал на обстрел своего родного города - Белгород-Днестровска.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня трагический день для всех аккерманцев (Ломаченко называет Белгород-Днестровский Аккерманом, – ред)! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня – слезы и горечь! Школу, которую я закончил, в которую ходили наши дети, цинично обстреляли ракетами! Царство небесное погибшим! Сил и здоровья раненым! Мира Всем!" – написал Ломаченко.

Отметим, что украинский боксер не указал в заметке то, что Белгород-Днестровский обстреляла именно Россия.

Российские войска атаковали город баллистикой: разрушена школа, два человека погибли, еще двенадцать – ранены.

Ранее сообщалось, чтодвукратный серебряный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов рассказал, как украинские военные относятся к титулованному экс-боксера Василия Ломаченко.