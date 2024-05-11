Ломаченко оказался тяжелее Камбососа накануне боя

Украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос уместились в лимит веса во время взвешивания накануне чемпионского боя.

Ломаченко оказался тяжелее соперника: 61,14 кг против 60,87 кг.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится в австралийском Перте, утром 12 мая. Ориентировочное начало в 8:00 по киевскому времени.

Наш сайт проводит онлайн-марафон чемпионского боя, завершит который текстовая трансляция.

Боксеры провели открытую тренировку для представителей СМИ и болельщиков.