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Ломаченко оказался тяжелее Камбососа накануне боя

— 11 мая, 04:37
Ломаченко оказался тяжелее Камбососа накануне боя

Украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос уместились в лимит веса во время взвешивания накануне чемпионского боя.

Ломаченко оказался тяжелее соперника: 61,14 кг против 60,87 кг.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится в австралийском Перте, утром 12 мая. Ориентировочное начало в 8:00 по киевскому времени.

Наш сайт проводит онлайн-марафон чемпионского боя, завершит который текстовая трансляция.

Боксеры провели открытую тренировку для представителей СМИ и болельщиков.

Джордж Камбосос Василь Ломаченко

Джордж Камбосос

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