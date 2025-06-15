Камбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко

Бывший чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-4, 10 КО) и обладатель пояса IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 KO) провели бой.

Поединок завершился победой Гитчинса нокаутом в 8 раунде.

Бокс – бой за титул IBF (вес – до 63,5 кг)

15 июня, Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк

Ричардсон Хитчинс (США) – Джордж Камбосос (Австралия) КО 8 (12)

Американец лучше начал бой и постепенно увеличивал преимущество. Его хендворк и тайминг работал прекрасно. Видно, что претендент в этом компоненте выглядит хуже.

Richardson Hitchins is looking SHARP 👌#HitchinsKambosos | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/27vcxiEb7B — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 15, 2025

Начиная с 5 раунда Камбосос начал пропускать не только в голову, а навязать ближний бой никак не получалось.

Конец наступил в 8 раунде. Незадолго до гонга Ричардсон хорошо попал по корпусу Джорджа, после чего Камбосос так и не сумел подняться.

Richardson Hitchins is looking SHARP 👌#HitchinsKambosos | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/27vcxiEb7B — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 15, 2025

Для Ричардсона это была первая защита титула. Несколько месяцев назад Камбосос победил Джейка Вилли на вечере бокса в Австралии. Бой прошел всю дистанцию из 12 раундов и завершился единогласным решением судей – 117:111, 117:111, 115:113.

До этого австралиец в последний раз дрался в мае прошлого года против Василия Ломаченко. Бой досрочно завершился в седьмом раунде победой украинца.