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Камбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко

Руслан Травкін — 15 июня 2025, 06:38
Камбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко
Річардсон Гітчінс – Джордж Камбосос
Getty images

Бывший чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-4, 10 КО) и обладатель пояса IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 KO) провели бой.

Поединок завершился победой Гитчинса нокаутом в 8 раунде.

Бокс  бой за титул IBF (вес  до 63,5 кг)
15 июня, Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк

Ричардсон Хитчинс (США)  Джордж Камбосос (Австралия) КО 8 (12)

Американец лучше начал бой и постепенно увеличивал преимущество. Его хендворк и тайминг работал прекрасно. Видно, что претендент в этом компоненте выглядит хуже.

Начиная с 5 раунда Камбосос начал пропускать не только в голову, а навязать ближний бой никак не получалось.

Конец наступил в 8 раунде. Незадолго до гонга Ричардсон хорошо попал по корпусу Джорджа, после чего Камбосос так и не сумел подняться.

Для Ричардсона это была первая защита титула. Несколько месяцев назад Камбосос победил Джейка Вилли на вечере бокса в Австралии. Бой прошел всю дистанцию из 12 раундов и завершился единогласным решением судей  117:111, 117:111, 115:113.

До этого австралиец в последний раз дрался в мае прошлого года против Василия Ломаченко. Бой досрочно завершился в седьмом раунде победой украинца.

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