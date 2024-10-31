Легендарный Льюис назвал факторы, которые помогут Фьюри одолеть Усика

Бывший чемпион мира и победитель Олимпиады-1988 Леннокс Льюис считает, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 KO) может проиграть Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 KO) бой-реванш, если британец сменит подход.

Слова Льюиса цитирует Boxing Social.

"Нужно ли Тайсону придерживаться того же плана на реванш, который был в первом бою? Нет, это не так просто. Ему нужно внести некоторые коррективы.

Если он не внесет никаких изменений, то снова проиграет бой. Ему нужен четкий подход. Тайсон должен наносить куда больше ударов.

Более агрессивный и сосредоточенный Фьюри способен адаптироваться к скорости и точности Усика. Я не думаю, что Тайсон хочет рассказывать слишком много деталей перед поединком, это может помочь ему победить.

Мы увидим в реванше совсем другого Тайсона. Фьюри осознает ошибки, которые он совершил в своем первом бою против Усика", – рассказал Льюис.