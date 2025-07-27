Эти ребята не могут этого понять: Льюис рассказал победную тактику на бой с Усиком

Легендарный Леннокс Льюис раскритиковал британский тяжеловесов и рассказал, как можно победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Своими мыслями бывший звездный боксер поделился в интервью The Sun.

Усик – выдающийся боксер, боец большой сцены. Он все делает правильно, умный, хорошо двигается и попадает ударами. Но он анализирует соперника еще до боя.

Все британцы получили по два шанса против него – и все равно не смогли его пройти. Я наблюдал со стороны и думал: "Я знаю, как подготовился бы к бою с Александром Усиком".

Усик – замечательный подвижный боксер, поэтому и ты должен быть замечательным в движении, хорошо работать ногами. Но эти ребята не могут этого понять", – заявил Льюис.