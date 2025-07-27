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Эти ребята не могут этого понять: Льюис рассказал победную тактику на бой с Усиком

Богдан Войченко — 27 июля 2025, 10:32
Эти ребята не могут этого понять: Льюис рассказал победную тактику на бой с Усиком
Льюїс та Усик
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Легендарный Леннокс Льюис раскритиковал британский тяжеловесов и рассказал, как можно победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Своими мыслями бывший звездный боксер поделился в интервью The Sun.

Усик – выдающийся боксер, боец большой сцены. Он все делает правильно, умный, хорошо двигается и попадает ударами. Но он анализирует соперника еще до боя.

Все британцы получили по два шанса против него – и все равно не смогли его пройти. Я наблюдал со стороны и думал: "Я знаю, как подготовился бы к бою с Александром Усиком".

Усик – замечательный подвижный боксер, поэтому и ты должен быть замечательным в движении, хорошо работать ногами. Но эти ребята не могут этого понять", – заявил Льюис.

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

Накануне мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера. Усик и Паркер уже обсудили возможный бой, сразу после завершения поединка с Дюбуа.

Ранее Льюис назвал преемника Александра Усика в боксе.

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