Льюис рассматривает возможность реванша с Тайсоном

Один из величайших боксеров супертяжелого дивизиона Леннокс Льюис заявил, что готов к бою-реваншу с Майком Тайсоном, если тот одержит победу в запланированном на 15 ноября поединке против боксера и блогера Джейка Пола.

Об этом Льюис рассказал в интервью TMZ .

"Буду ли я рассматривать бой с Майком? Да. Но давайте посмотрим, как он выступит в этом бою, а потом я вам скажу. Я не видел его в последнее время, но я видел его без футболки, и он выглядит мускулистым. Конечно, он выдержит. Если он достаточно тренирован и в хорошей форме, он должен справиться с этим".

Майк Тайсон и Леннокс Льюис встретились в 2002 году в историческом поединке, завершившемся победой Льюиса нокаутом в восьмом раунде. Оба боксера получили гонорар в размере 17,5 миллиона долларов.

Отметим, что сражение Пола с Тайсоном состоится 15 ноября. Сначала поединок должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка".

В своем последнем бою Пол досрочно победил бывшего бойца UFC Майка Перри (0-2 в боксе). Бой произошел в лимите крузервейта (до 90,7 кг).

Тайсон завершил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка окончились без результата). В ноябре 2020 года Майк провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью.