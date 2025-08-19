В команде Усика объяснили причины просьбы отсрочить защиту пояса WBO

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), заявил, что украинец заслужил право отдохнуть, а также он в праве сам выбирать, драться ли против Джозефа Паркера.

Его слова передает Ready to Fight.

" На протяжении всей своей профессиональной карьеры как Александр Усик, так и вся наша команда доказывали, что мы уважаем всех потенциальных соперников, а также правила, которые регулируют профессиональный бокс. За последние полтора года Усик достиг исторического достижения, дважды став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Это требовало огромных физических и психологических усилий, а также больших жертв.

Чемпион заслужил шанс дать своему телу восстановиться от последствий изнурительного тренировочного режима и травм, которые часто незаметны для внешнего мира. И, наконец, просто отдохнуть и провести время с семьей. Самое главное: он заслужил право выбирать свое будущее – и уделить время, необходимое для принятия этого решения. Поэтому, ребята, не гоните лошадей", – сказал Лапин.

Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против новозеландца. Усик уже попросил WBO отсрочить защиту пояса из-за повреждений и усталости.

До этого сообщалось, что украинец имеет травму спины, которая тянется не один год. Кроме того, боксер попросил больше времени на отдых из-за своего возраста отметив, что в последние годы он проводил бои высокого уровня.