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Команда Усика будет просить IBF сделать исключение ради реванша с Фьюри

Игорь Чернявский — 22 мая, 21:10
Команда Усика будет просить IBF сделать исключение ради реванша с Фьюри

Команда Александра Усика (22-0, 14 КО) будет просить Международную боксерскую федерацию (IBF) об исключении, которое позволит сделать так, чтобы и во втором бою против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк в комментарии для World Boxing News.

"Конечно, мы попросим IBF об исключении", - сказал Красюк.

Напомним, ранее президент IBF заявил, что любой действующий чемпион может попросить федерацию об исключении.

Если IBF согласится на просьбу команды Усика, то украинец останется абсолютным чемпионом мира до реванша против Фьюри, который может состояться уже в октябре.

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