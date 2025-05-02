Промоутер Усика подтвердил намерение Кличко вернуться в ринг
Володимир Кличко
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Известный промоутер Александр Красюк оценил возможность возвращения легендарного Владимира Кличко в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана.
Своим мнением функционер поделился в интервью каналу Froch On Fighting.
"Владимиру Кличко сейчас 49 лет и он серьезно думает над тем, чтобы вернуться в бокс ради побития рекорда Формана. Он стремится к этому", – рассказал Красюк.
В 1994 году победил Форман Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте. На тот момент ему было 45 лет и 299 дней.
Последний раз Кличко боксировал 27 апреля 2017 года, когда в чемпионском поединке проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом.
Ранее Красюк высказался о возможном завершении карьеры Александром Усиком.