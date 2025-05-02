Промоутер Усика подтвердил намерение Кличко вернуться в ринг

Известный промоутер Александр Красюк оценил возможность возвращения легендарного Владимира Кличко в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана.

Своим мнением функционер поделился в интервью каналу Froch On Fighting.

"Владимиру Кличко сейчас 49 лет и он серьезно думает над тем, чтобы вернуться в бокс ради побития рекорда Формана. Он стремится к этому", – рассказал Красюк.

В 1994 году победил Форман Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте. На тот момент ему было 45 лет и 299 дней.

Последний раз Кличко боксировал 27 апреля 2017 года, когда в чемпионском поединке проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Ранее Красюк высказался о возможном завершении карьеры Александром Усиком.