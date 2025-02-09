Кличко объяснил, почему не удалось провести реванш с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 54 КО) не жалеет, что завершил карьеру и не провел реванш против Энтони Джошуа.

Об этом он сказал в интервью The Ring.

"Да, мы имели в контракте пункт о реванше с Джошуа. Знаете, почему он так и не состоялся? Я тогда принял очень много важных решений. К сожалению, не могу все вам рассказать. Я принял решение о завершении карьеры. Сейчас, оглянувшись назад, я могу сказать, что все сделал правильно", - сказал Кличко.

Кличко провел бой против Энтони Джошуа в 2017 году. Британец победил нокаутом в 11 раунде.

Напомним, что в начале февраля The Ring сообщил о планах Владимира Кличко вернуться в бокс в 2025 году.

А недавно промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, есть ли возможность провести бой между его клиентом и украинской легендой бокса.