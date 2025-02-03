Это невозможно, – Красюк отрицает возможность проведения поединка Усика против Кличко

Промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк полностью отрицает возможность проведения поединка своего клиента с Владимиром Кличко.

Функционер выступил с соответствующим заявлением в своем Instragram.

"Для ясности: я никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя двух украинских легенд – Усика и Кличко. Это невозможно", – написал Красюк.

Напомним, последний раз Кличко выходил в ринг в 2017 году, когда техническим нокаутом в 11 раунде проиграл Энтони Джошуа.

Что касается Усика, то Александр в декабре 2024 года одолел Тайсона Фьюри в реванше и защитил свои титулы.

Ранее промоутер украинского чемпиона прокомментировал возможность возвращения Александра в хевивейт.