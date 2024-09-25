Трое украинцев – в четверке лучших боксеров супертяжелого веса в XXI веке от Give me Sport

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и первый в истории Украины чемпион мира по профессиональному боксу Виталий Кличко вошли в четверку лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке по версии Give me Sport.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Список возглавляет Владимир Кличко, за свою карьеру выигравший 23 поединка за титулы чемпиона мира. На втором месте расположился действующий чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик. Виталий Кличко замыкает четверку лучших.

Третье место занимает Тайсон Фьюри, которого Усик одолел в поединке за титул абсолютного чемпиона мира. Пятое место занял американский боксер Деонтей Уайлдер. Далее по списку расположились Леннокс Льюис, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, Крис Берд и Джозеф Паркер.

Лучшие боксеры супертяжелого веса в XXI веке

Владимир Кличко (Украина, 64-5, 53 KO) Александр Усик (Украина, 22-0, 14 KO) Тайсон Фьюри (Великобритания 34-1-1, 24 KO) Виталий Кличко (Украина, 45-2, 41 KO) Деонтей Уайлдер (США, 43-4-1, 42 KO) Леннокс Льюис (США, 41-2-1, 32 KO) Энтони Джошуа (Великобритания, 28-4, 25 KO) Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO) Крис Берд (США, 41-5-1, 22 KO) Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 35-3, 23 KO)

Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса в XXI веке.

Напомним, накануне обновился рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P), возглавляемый с момента победы над Фьюри Александром Усиком.