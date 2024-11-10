Проявил характер и заставил чемпиона нервничать: Чухаджян решением судей проиграл Эннису

Украинский боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) провел бой с американцем Джароном Эннисом (33-0, 29 КО) в бою за титул чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Поединок завершился победой Джарона Энниса со счетом 119:107, 117:109 и 116:10.

Бой проходил в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Поскольку Джарон родом именно отсюда, то публика была на его стороне. Зрители освистали выход и оглашение показателей Карена. Проявили уважение только при исполнении национального гимна Украины.

С первого раунда 27-летний американец забрал под контроль центр ринга и постоянно выбрасывал джеб. Карен пытался отвечать сериями, но не хватало скорости. Во втором раунде боксеры продолжали держать быстрый темп, обменявшись опасными попаданиями.

В третьем раунде Чухаджян отлично себя проявил – чемпиона мира спасали рефлексы и "бесконечный" джеб. На встречных курсах прошел и раунд №4. В последние 10 секунд украинец сумел трижды поразить голову оппонента, но, к сожалению, удары были недостаточно сильными.

В пятом раунде Эннис чаще стал использовать кросс и хук с левой – несколько ударов дошли до цели. Под давлением Джарона украинец опустился на колено.

Несмотря на нокдаун, следующие три минуты были похожи на раунды 3 и 4, когда бойцы активно обменивались ударами. Для Карена недостаточно удачной получилась концовка седьмого раунда, он пропустил несколько достаточно неприятных ударов, хотя до этого контролировал соперника первые две минуты.

В восьмом раунде было множество клинчей, а в другие моменты соперники выбрасывали силовые удары. Более точным был Карен, что вызывало нервы у американца. Девятый также был недостаточно активным, вероятно, с минимальным преимуществом его забрал действующий чемпион.

В середине десятого раунда Карен снова упал на настил ринга, но не из-за ударов, а просто поскользнулся, однако Эннис на солидном уровне проявил себя, постоянно атакуя сериями ударов. "Маятник" не всегда спасал представителя Украины.

В последних двух "трехминутках" Карен несколько раз попал в голову Энниса, но "стамина" чемпиона оказалась лучше, что позволило ему выстоять и опасно атаковать.

Бокс – бой за титул чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Джарон Эннис (США) – Карен Чухаджян (Украина) UD12 (119:107, 117:109, 116:110)

Видео нокдауна:

Boots drops Chukhadzhian in the 5th round 👊 #EnnisChukhadzhian



(via @MatchroomBoxing)

pic.twitter.com/rnDHywUyTe — All the Smoke Boxing (@atsboxing) November 10, 2024

Напомним, для боксеров это был второй поединок. Они провели сражение в начале 2023 года. Тогда Карен стал первым за 6 лет соперником Джарона, продержавшимся 12 раундов, но все три судьи отдали победу американцу.

Эксперты считали американца однозначным фаворитом поединка . Коэффициент его победы составлял 1,05. На вероятный апсет от Чухаджяна давали коэффициент 14.