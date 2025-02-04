Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring
Олександр Гвоздик
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Бывший чемпион Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) оказался в десятке лучших боксеров в полутяжелом весе.
Соответствующий рейтинг составил журнал The Ring.
Украинец занял 7-ю позицию в топе, который возглавляет российский боксер Дмитрий Бивол. Всеми поясами в категории владеет еще один россиянин Артур Бетербиев. Вскоре они будут соревноваться за звание абсолюта.
Рейтинг The Ring в полутяжелом весе
- Дмитрий Бивол;
- Давид Бенавидес;
- Джошуа Буатси;
- Энтони Ярд;
- Альберт Рамирес;
- Каллум Смит;
- Александр Гвоздик;
- Давид Моррель;
- Вилли Хатчинсон;
- Имам Хатаев.
Напомним, последний раз украинский боксер выходил в ринг 15 июня 2024 года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.
Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.