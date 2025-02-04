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Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring

Микола Дендак — 4 февраля 2025, 23:21
Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring
Олександр Гвоздик
Getty images

Бывший чемпион Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) оказался в десятке лучших боксеров в полутяжелом весе.

Соответствующий рейтинг составил журнал The Ring.

Украинец занял 7-ю позицию в топе, который возглавляет российский боксер Дмитрий Бивол. Всеми поясами в категории владеет еще один россиянин Артур Бетербиев. Вскоре они будут соревноваться за звание абсолюта.

Рейтинг The Ring в полутяжелом весе

  1. Дмитрий Бивол;
  2. Давид Бенавидес;
  3. Джошуа Буатси;
  4. Энтони Ярд;
  5. Альберт Рамирес;
  6. Каллум Смит;
  7. Александр Гвоздик;
  8. Давид Моррель;
  9. Вилли Хатчинсон;
  10. Имам Хатаев.

Напомним, последний раз украинский боксер выходил в ринг 15 июня 2024 года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.

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