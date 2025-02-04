Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring

Бывший чемпион Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) оказался в десятке лучших боксеров в полутяжелом весе.

Соответствующий рейтинг составил журнал The Ring.

Украинец занял 7-ю позицию в топе, который возглавляет российский боксер Дмитрий Бивол. Всеми поясами в категории владеет еще один россиянин Артур Бетербиев. Вскоре они будут соревноваться за звание абсолюта.

Рейтинг The Ring в полутяжелом весе

Дмитрий Бивол; Давид Бенавидес; Джошуа Буатси; Энтони Ярд; Альберт Рамирес; Каллум Смит; Александр Гвоздик; Давид Моррель; Вилли Хатчинсон; Имам Хатаев.

Напомним, последний раз украинский боксер выходил в ринг 15 июня 2024 года в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

Бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Бенавидеса.