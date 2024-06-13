Фьюри: Усик, я следую за тобой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) возобновил тренировки и готовится к реваншу против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Об этом британский боксер сообщил в Instagram.

"Я завоевал в боксе все – титулы, рекорды, многое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после поражения. 21 декабря в Эр-Рияде, в самом сердце королевства, король вернет себе трон и станет абсолютным чемпионом. Усика, я следую за тобой. Готовься к "Цыганскому королю". Путь к искуплению принадлежит мне. Я знаю, что должен делать, потому что я видел свои недостатки», – сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри потерпел поражение от украинского боксера Александра Усика в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелейшем дивизионе. Министр Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх сообщил, что бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года.