Фьюри – о реванше с Усиком: Я не буду выходить на ринг ради победы судейским решением, я нокаутирую его

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что он не собирается побеждать решением арбитров чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше.

Его слова передает Talk Sport.

"Все очень просто. Я должен нокаутировать этого з*сранца, и это не секрет. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но на этот раз я не буду выходить туда ради победы судейским решением.

Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали победу. Я сделал то же в другом поединке, который провел 3-4 месяца назад. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого из-сранца, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я тоже собираюсь нокаутировать этого из*сранца», – сказал Фьюри.