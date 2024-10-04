Фьюри: Что бы я ни делал, не думаю, что выиграю Усика решением судей

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) понимает, что только нокаут на 100% гарантирует ему победу над Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Об этом он заявил в интервью Undisputed.

"Нет никакого секрета - я собираюсь нокаутировать его, потому что, что бы я ни сделал, не думаю, что выиграю решением судей. Именно поэтому я должен лишить судей необходимости решать этот вопрос. Я верю, что должен выбить его оттуда", - сказал Фьюри.

Напомним, накануне "Цыганский король" выдал очередную порцию трештока, послав н***й Усика, его менеджера и промоутера, а также всех, кто поддерживает украинца.

Бой-реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря в Эр-Рияде. На кону будут стоять титулы чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.