Фьюри назвал Усика и Дюбуа трусами

Бывший чемпион мира в хэвивейте Тайсон Фьюри в традиционной для себя манере высказался об Александре Усике и Даниэле Дюбуа.

Комментарий британца публикует Seconds Out.

"Я думаю, что Дюбуа проиграл и сдался в первом бою, потому что он - трус. А когда ты сдался однажды, то будешь сдаваться всегда. Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты", - заявил Тайсон.

Первый бой между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде. Реванш состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявлял о том, что у Тайсона Фьюри - биполярное расстройство, а еще один легендарный промоутер Боб Арум оценил шансы на возвращение британца в профессиональный бокс.