Фрэнк Уоррен: "Мы называем Усика Brit Basher – "Британоненавистник"

Через місяць на Вемблі відбудеться бій Усик – Дюбуа

С 2023 года украинец встречается в ринге исключительно с боксерами промоутера Фрэнка Уоррена. Началась эта серия как раз с Даниэля Дюбуа, которого в августе 2023 года на 45-тысячном футбольном стадионе во Вроцлаве Александр нокаутировал в 9 раунде.

В 2024 году украинец в Саудовской Аравии дважды победил еще одного клиента британского промоутера, Тайсона Фьюри. А сейчас вновь пришла очередь Дюбуа. На кону боя будут стоять все четыре чемпионских пояса и, соответственно, звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Корреспондентка "Чемпиона" Влада Розенко пообщалась с основателем Queensberry Promotion.

В большом интервью Уоррен рассказал, на какие продажи PPV (pay-per-view – платных трансляций) в поединке Усик – Дюбуа он рассчитывает, как на Туманном Альбионе называют украинца после его 7 побед над британскими боксерами и какое время он еще отводит Александру Усику в боксе.

Усик стоит рядом с Мухаммедом Али

– Мистер Уоррен, давайте вспомним, когда вы впервые услышали об Александре Усике? На Олимпийских играх в Лондоне-2012?

– Да, я смотрел его тогда – Усик был блестящим. Он доказал свое мастерство на всех уровнях. Александр замечательный боец, и для меня большая честь работать с ним уже на многих шоу. К сожалению, он постоянно побеждает наших британских парней, но это все равно честь – работать с ним.

–Усик провел 7 боев с английскими боксерами и во всех победил. Как британские фаны бокса относятся к этому факту? Чего больше – любви или ненависти?

– Мы называем его Brit Basher (в вольном переводе – "британоненавистник"). Я думаю, британские фаны любят Усика. Он настоящий воин, который выходит драться в других странах, потому что из-за войны в Украине не имеет другого выбора. На Уэмбли его встретят прекрасно. Александр заслужил это. Он – выдающийся чемпион. То, что он сделал в боксе – феноменально. Олимпийское золото, объединенные титулы в крузервейте без единого поражения. Объединенные титулы в хевивейте, причем опять без единого поражения.

Усик стоит рядом с Мухаммедом Али и Джо Луисом.

– Мечтали ли вы когда-нибудь стать промоутером Усика?

– После того, как его побьет Даниэль Дюбуа – да. Он – замечательный человек. Прекрасный амбассадор бокса, спорта, и, что самое важное – Украины. Александр – фантастический парень. Я очень его уважаю. Конечно, я хочу, чтобы победил Даниэль, но я люблю Усика. У него отличное чувство юмора и хорошая команда рядом.

– Как долго, по вашему мнению, Усик еще будет оставаться в боксе?

– Не знаю. Он еще многое может дать. Украинец любит это дело – боец до мозга костей. Он останется, сколько сам захочет. Но, как я уже говорил, 19 июля, вероятно, мы увидим смену поколений. Это будет тяжелый бой для обоих, но я верю, что Даниэль может победить. Если же нет – Усик все равно останется обладателем четырех поясов, и, скорее всего, снова будет матч-реванш.

– Летом прошлого года Влад Сиренко подписал контракт с Queensberry. Недавно объявили, что он сразится с земляком Новицким в андеркарде Усик – Дюбуа. Чего вы ожидаете от Сиренко? И почему подписали украинца, ведь у вас достаточно серьезных боксеров в хэвивейте?

– Он мне нравится. Мы подписали его, потому что считаем, что он – хороший боец. Кстати, знаете что есть общего между Украиной и Великобританией? Легендарные чемпионы в тяжелом весе.

В вашей стране это братья Кличко и Усик. В Британии – Льюис, Фьюри, Джошуа. Наши страны стали домом тяжелого веса. Раньше это была Америка, а теперь – Украина и Великобритания.

– Есть ли другие украинские боксеры, с которыми Queensberry хотели бы работать?

– Уверен, что есть. Мы уже общаемся с несколькими.

Финансовая математика

– До боя на Уэмбли остался месяц. Сколько билетов уже продано?

– Около 75 000.

– Предстоящий ивент – полностью рыночный? Riyadh Season не принимает финансового участия в этом шоу?

– Они являются одними из спонсоров. Но шоу организовываем мы совместно с командой Усика.

– Давайте немного углубимся в финансовую математику. На какие продажи платных трансляций (PPV – pay per view, DAZN продает трансляцию по 24,99 фунта в UK и 59,99 в США) вы рассчитываете?

– Этот бой заслуживает огромной аудитории. Это же матч-реванш. В первом бою было много споров по поводу удара ниже пояса. С тех пор Даниэль набрался опыта. Он стал мужчиной. На этот раз будет боксировать мужчина, а не мальчик. И Даниэль готовится остановить Александра, как недавно остановил AJ (Энтони Джошуа). Это будет большой бой. Эти двое устроят настоящее зрелище.

– Редакция Чемпиона прогнозирует около 500 тысяч проданных трансляций. Будете довольны таким показателем?

– Я был бы доволен 2 миллионами.

– Давайте снимем розовые очки. Какой ваш реалистичный прогноз?

– Думаю, будет очень серьезный результат. Это первый раз, когда мы транслируем вечер бокса на DAZN. Рассчитываем на 1 миллион проданных трансляций.

– Кстати, была противоречивая информация относительно проданных PPV на бои Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Одни источники давали 800 тысяч, другие – вдвое меньше. Можете назвать корректную цифру?

– Не могу из-за конфиденциальности. Но продажи были очень хорошими.

– Учитывая, что ивент пройдет на 90-тысячном Уэмбли, на этот раз источником дохода №1 будет продажа билетов, а не платных трансляций?

– Я надеюсь, что главным источником будет именно PPV. Держу кулаки за это.

– Когда вы в последний раз говорили с Тайсоном Фьюри? Каковы шансы на его возвращение в ринг?

– Разговаривали в эти выходные. Если он вернется – это будет его собственное решение. Я не буду на него давить. Сейчас мы с ним в основном говорим о жизни, о семье. О боксе говорим очень редко.

– Вы уже более 45 лет в этом бизнесе. Был ли Тайсон Фьюри вашим самым высокооплачиваемым боксером?

– Он заработал очень много. Но я также промотировал Майка Тайсона – он тоже был чрезвычайно высокооплачиваемым. Тайсон Фьюри – наверное, самый высокооплачиваемый британский боксер.

– Два боя Фьюри – Усик были самыми дорогими в истории вашей промоутерской компании по призовому фонду?

– Это были огромные гонорары, но не самые большие.

– Вы организовали свое первое лицензионное боксерское шоу еще в 1980-м. Конечно, есть пример 93-летнего основателя американской промоутерской компании Top Rank Боба Арума, который еще при деле. Но сохранили ли вы страсть к работе?

– На самом деле, первое свое боксерское шоу я организовал за три года до 1980-го. Но работал тогда на другую компанию. Поэтому я в профессиональном боксе уже 48 лет. Что касается страсти – да, она осталась. Но я точно не хочу этим заниматься в 93 года.

– Уже думаете о выходе на пенсию?

– Нет, думаю, что в 93 года лучше заняться скейтбордингом (смеется. – ред.).

– О чем вы мечтаете сегодня?

– Мечтаю продолжать организовывать мегафайты. 19 июля на Уэмбли будет грандиозный бой. Также интересно наблюдать за карьерой Мозеса Итаумы – я верю, что он станет следующим великим чемпионом в тяжелом весе.

Владислава Розенко, из Лондона, специально для Чемпиона