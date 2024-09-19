Джошуа – Дюбуа: все о бое за титул IBF

Обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) проведет поединок против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Где и когда состоится бой?

Поединок состоится в субботу, 21 сентября 2024 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Бой продлится максимум 12 раундов в супертяжелом весе (свыше 91 кг). На кону будет стоять титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF, который Александр Усик сделал вакантным.

Статистика в преддверии поединка

Энтони Джошуа выходит на ринг с рекордом 28 побед, 3 поражения и 0 ничьих, 25 из которых он одержал нокаутом. Даниэль Дюбуа выйдет на ринг с рекордом 21 победа, 2 поражения и 0 ничьих, из которых 20 побед нокаутом.

Статистика свидетельствует, что Дюбуа имеет небольшое преимущество в силе Джошуа: 95% нокаутов против 89% у Джошуа.

Энтони Джошуа старше 7 лет, ему 34. Джошуа имеет преимущество в росте на 2,5 см над Дюбуа. Это также распространяется на 10-сантиметровое преимущество в длине рук. И Энтони Джошуа, и Даниэль Дюбуа сражаются в ортодоксальной стойке.

Джошуа является более опытным профессиональным бойцом, он провел на 8 боев больше и дебютировал в 2013 году, на 3 года и 6 месяцев раньше Дюбуа, чей первый профессиональный бой состоялся в 2017 году. Также он провел на 72 раунда больше – 162 против 90 у Дюбуа.

Энтони Джошуа выходит на бой, занимая 1 место по версии WBO, 3 место по версии IBF и 2 место по версии The Ring в супертяжелом весе. Даниэль Дюбуа занимает 6-ю строчку рейтинга The Ring в сверхтяжелом весе.

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Форма Джошуа против Дюбуа

Джошуа победил 4 из последних 5 соперников, нокаутировав 3 из них, однажды пройдя дистанцию.

В своем последнем бою он победил Фрэнсиса Нганну 8 марта 2024 года нокаутом во 2-м раунде. До этого он одолел Отто Валлина 23 декабря 2023 года техническим нокаутом в 5-м раунде. Перед этим поединком он победил Роберта Хелениуса 12 августа 2023 нокаутом в 7-м раунде. До этого он Джошуа оказался сильнее Джермейна Франклина 1 апреля 2023 года единогласным решением судей.

Единственное поражение британский боксер потерпел от Александра Усика 20 августа 2022 разделенным решением судей в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF в тяжелом весе, WBA Super World Heavyweight, WBO World Heavyweight и The Ring Heavyweight.

Даниэль Дюбуа одержал победу над 4 из 5 своих последних соперников.

В своем последнем поединке он нокаутировал Филиппа Хрговича 1 июня 2024 года в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF. До этого он победил Джаррелла Миллера 23 декабря 2023 года техническим нокаутом в 10-м раунде.

Перед этим поединком Дюбуа также проиграл Александру Усику 26 августа 2023 нокаутом в 9-м раунде. До этого он победил Кевина Лерена 3 декабря 2022 года техническим нокаутом и Тревора Брайана 11 июня 2022 года нокаутом в 4-м раунде.

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Активность боксеров

Энтони Джошуа немного активнее в последнее время, чем Даниэль Дюбуа.

Джошуа в последний раз сражался 6 месяцев и 13 дней назад, а Дэниел Дюбуа провел свой последний бой 3 месяца и 20 дней назад.

Последние 5 боев Джошуа произошли в течение 2 лет, 1 месяца и 1 дня, что означает, что он сражался примерно каждые 5 месяцев и 1 день. В этих боях он провел в общей сложности 38 раундов, что означает, что они продолжались в среднем 7,6 раунда.

Последние 5 боев Дюбуа провел за 2 года, 3 месяца и 10 дней, то есть он сражался в среднем каждые 5 месяцев и 15 дней. В этих боях он провел в общей сложности 34 раунда, то есть в среднем они продолжались 6,8 раунда.

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В какое время начнется бой?

Бой начнется в ночь с 21 на 22 сентября, начало примерно в 00:15 по киевскому времени.

Где смотреть сражение Джошуа – Дюбуа?

Официальной трансляции поединка на Украине не будет. Единственным легальным способом просмотра боя является сервис DAZN. Стоимость трансляции составляет 19,99 доллара.

Прогноз букмекера на поединок

По мнению нашего партнера, лицензионного букмекера Favbet победителем этого сражения станет Энтони Джошуа с коэффициентом 1,29. На победу Даниэля Дюбуа Фавбет дает коэффициент 4,10.

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