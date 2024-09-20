Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа: британские разборки за арабские деньги

Субботним вечером 21 сентября на лондонском Уэмбли состоится центральное для Британии боксерское событие 2024 года. 27-летний Даниэль Дюбуа впервые будет защищать титул IBF в супертяжелом весе в бою против 34-летнего Энтони Джошуа. Поединок проходит под эгидой Riyadh Season, то есть всего платят щедрые арабские шейхи.

Последний фактор стал одним из решающих, ведь заставил договориться и даже давить руки давним ожесточенным конкурентам и бизнес-врагам: Фрэнку Уоррену и Эдди Хирну. Промоутеры попытались подогреть интерес публики и словесными перепалками самих боксеров. Но ограниченные ораторские таланты бойцов помешали им выдать предматчевые шоу в стиле Тайсона Фьюри. Вражда выглядела довольно фальшиво и ясно, что в ринге будет доминировать спортивный расчет, а не эмоции.

Украинские болельщики, разумеется, ждут реванша Фьюри против Усика. Но и бой британцев не может не вызвать повышенного интереса. Очевидно, что победитель субботнего противостояния заявит права на поединок против грядущего триумфатора боя "Цыганского короля" и нашего "Атамана". По сути, современный супертяжелый пантеон составляют три плюс одну фамилию: Усик, Фьюри, Джошуа+Дюбуа. Ни Чжилей, ни тем более Хргович, Чарр или Паркер сюда не дотягивают. А вот вправе ли Дюбуа полноценно присоединиться к четверке "больших", посмотрим в субботу.



Джошуа Дюбуа Возраст 34 лет 27 лет Рост 198 см 196 см Размах рук 208 см 198 см Профессиональный рекорд 28-3, 25 КО 21-2, 20 KO Стойка Ортодокс Ортодокс

Еще одна важная особенность этого поединка состоит в том, что чемпион защищает "подаренный" пояс. Да, от титула IBF вынуждено, но все равно красиво отказался Александр Усик. В бою против хорвата Филиппа Хрговича Дюбуа завоевал временный титул, а полноценный получил исключительно формально. Но это никак не унижает статус субботнего события. Нас ожидает поединок мирового масштаба с британо-арабской окраской.

Энтони Джошуа нуждается в чемпионской перспективе

Энтони Олувафеми Джошуа является одним из самых титулованных супертяжеловесов современности. Обладатель олимпийского золота, объединенный, пусть и не абсолютный чемпион в профессионалах. Обладает мощной карьерой и списком побед. Пусть Олимпиада 2012 проходила в Лондоне и судьи были на стороне британца. Пусть Владимира Кличко он избил, когда украинцу исполнился 41 год. Все равно Джошуа – легендарная фигура для современного британского бокса.

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Но чтобы закрепить за собой статус легенды, 34-летнему атлету необходимо в конце карьеры совершить еще один чемпионский рывок. Для начала нужно отобрать у младшего земляка пояс IBF. После этого арабские воротила просто будут вынуждены выводить Энтони на победителя пары Усик – Фьюри, ведь подобный сюжет имеет все шансы на безумную медийную раскрутку.

Но все ли так просто для длиннорукого британо-нигерийского гиганта? Почему большинство экспертов столь уверены в его победе над младшим земляком? Безусловно, на стороне Олувафеми остаются его неизменные преимущества:

Мощный опыт. Джошуа никогда не уходил от поединков с сильными противниками. Важно и то, что в его карьере есть как великие победы, так и досадные поражения. Апсет года от Энди Руиса-младшего или проигрыш решением судей во втором бою против Усика – важный опыт, если сделать правильные выводы. Энтони же умеет их делать, будучи не только мощным, но и умным спортсменом. Боксёрская техника. Для Джошуа не существует тайн в разных измерениях боксерского мастерства. Он способен показать себя и как панчер, и как утонченный "фехтовальщик" даже в течение одного раунда. Главное – не заиграться с самим собой. Выносливость. В памятном поединке против Владимира Кличко внутри боя казалось, что Энтони подсел функционально, но в заключительных раундах он возродился на все 100%. К функциональной подготовке Олувафеми относится максимально ответственно. Стратегическое мышление и наличие нескольких планов на сражение. Джошуа отличается тем, что умеет в течение поединка изменять стиль ведения противостояния. Если он не вложит противника в первых 4-5 раундах, может приостановиться и защищаться несколько трехминуток. А потом снова мощно разразится. Как поведет опытный мастер, трудно предсказать, как экспертам, так и оппоненту.

Главное преимущество Джошуа в том, что он является настоящим боксером – современным воплощением тяжеловеса. Усик – слишком легкий для этой категории, Фьюри – слишком эпатажный, Дюбуа – больше рубака, чем боксер. От Энтони всегда ожидаешь гармонии между всеми составляющими бокса – техника, мощность, использование всего арсенала ударов, функциональная готовность. Что-то слишком комплементарно! Необходимо предусмотреть и не оптимистичный сценарий для лидера.

За счет чего Олувафеме может проиграть

Во многих поединках Джошуа отдает противникам инициативу в одном-двух-трёх раундах. Не будем вспоминать мегафайт с Кличко. Достаточно посмотреть 5-6 раунда против такого андердога, как Роберт Хелениус. Буквально несколько минут здоровенский финн заставлял Энтони пятиться. И в эти короткие периоды британец умудрился пропустить парочку мощных джебов и прямых правых. При этом удары были откровенны, не скрыты, не неожиданны. Но на отступлении Джошуа достаточно уязвим.

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Дюбуа в отличие от Хелениуса настоящий агрессор и точно заставит более возрастного противника периодически уходить в защиту. Давление со стороны Даниэля станет суровым испытанием для Энтони. Интересно будет посмотреть, сможет ли более опытный и технический боксер хладнокровно и эффективно контратаковать, находясь под шквалом ударов, заправленных "динамитом".

Большинство болельщиков Дюбуа рассчитывают именно на то, что фаворит потеряет концентрацию на мгновение и пропустит мощный выстрел от чемпиона. Если это произойдет, то велика вероятность повторения сценария поражения от Энди Руиса-младшего. Главная задача Эй-Джея – избежать подобного развития событий. Надеемся, опыт скажется и мастер избежит досадных ошибок прошлого.

Даниэль Дюбуа – главное, чтобы "динамит" взорвался

Даниэль "Динамит" Дюбуа – следующая за Джошуа британская надежда в профессиональном боксе. Сравнивать этих боксеров – дело неблагодарное. Младший коллега отказался от прохождения олимпийского цикла и в раннем возрасте перешел к профессионалам, хотя имел хорошее соотношение побед и поражений в любителях.

Дебютировал на профи-ринге в неполные 20 лет. Молодого боксера вели достаточно грамотно и осторожно, постепенно повышая качество оппозиции. Регулярно выводили на поединки за второстепенные британские, европейские, мировые трофеи. Неожиданной осечкой стало сражение с другим британцем – Джозефом Оби Джойсом. Даниэль доминировал в своем стиле, но не перебил противника, который неплохо контратаковал мощными джебами.

Именно из-за большого количества пропущенных встречных левый глаз Даниэля закрыла гематома. После очередного потрясения он опустился на колено и не продолжил сражение после судейского отсчета. Кстати, одним из плюсов "Динамита" является то, что он не стесняется брать подобные паузы. Так, в бою против южноафриканца Кевина Лерен Дюбуа трижды был в нокдауне уже в первом раунде, но, восстановившись, одержал досрочную победу уже в третьей трехминутке.

Даниэль умеет использовать и другие боксерские "уловки", нередко действуя на грани фола. Многие споры вызвали его удар ниже пояса в поединке с Александром Усиком. Боксерское сообщество буквально поделилось пополам – одни считали, что бодипанч был в пределах правил, другие увидели откровенный запрещенный удар. Но в схватке с более искусным соперником "Динамита" целесообразно искать возможности для нанесения дополнительного ущерба оппоненту, пусть даже не очень чистыми средствами.

Расценивая шансы чемпиона в защиту титула, считаем, что перспектива победы для него лежит в плоскости таких возможностей:

лакипанч – желательно в стартовых раундах;

агрессия и напор – Джожуа довольно неуверенно чувствует себя, отступая через поджимание противника;

выносливость и физическая готовность – Даниэль должен быть готов на все 200%, ведь это сражение является для него одним из ключевых в карьере.

И конечно, желательно не пропускать все, что будет лететь в голову от Джошуа. Но это уже совсем другая история, с которой и начнем список недостатков в манере боксировки Дюбуа.

Недостатки чемпиона

Ахиллесова пятая "Динамита" – защита, или его полное отсутствие. Боксер словно и включает маятник, двигается на ногах и качает туловище, но при этом ему в голову прилетают даже те удары, которые видны за километр. Иногда создается впечатление, что Даниэль специально ловит головой перчатки противников.

В бою против Джозефа Джойса это списали на неопытность Дюбуа. В поединке против Александра Усика говорили о мастерстве самого украинца. Но что произошло в проходной схватке против Джаррелла Миллера? На то сражение было странно, если не противно смотреть. Даниэль обнимался с противником, которого нужно было просто немножко погонять, а также принимал на голову множество необязательных ударов.

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Неизвестно, к чему привел бы обмен с Хрговичем, если бы не сечка у хорвата. Поединок выглядел привлекательно для ценителей панчерских стычек, но Джошуа будет действовать разумнее, не пренебрегая защитой против не самого технического оппонента. Хочется надеяться, что Дюбуа преподнесет всем сюрприз и покажет определенную дисциплину и новые навыки в защите. Но такие надежды, пожалуй, все-таки полностью бесполезны.

Букмекерские прогнозы на бой Джошуа – Дюбуа

По мнению нашего партнера лицензионного букмекера Favbet, фаворитом противостояния является именно Энтони Джошуа. На победу более опытного британца коэффициент составляет символические 1.29, тогда как на выигрыш Дюбуа он достигает 4.10.

Букмекеры не верят, что поединок будет длиться все 12 раундов. Больше шансов дается на то, что состоится 8 трехминутки. Так, на тотал больше 7.5 ставка принимается за 1.81, а на менее 7.5 – за 1.93, то есть на восьмом раунде пока зафиксирован средневзвешенный показатель. На то, что схватка не будет длиться полные 12 раундов, пари принимаются за скудные 1.20.

На досрочную победу Энтони Джошуа ставки принимаются с коэффициентом 1.45, а на подходящий вариант триумфа Даниэля Дюбуа – за 5.50. Другими словами, большинство экспертов ожидают уверенной досрочной победы фаворита, которая состоится чуть позже экватора поединка.

Самый вероятный способ победы от Джошуа – технический нокаут. Такой вариант можно поставить за 2.25. В общем, раскладка по способам выигрыша выглядит следующим образом:

Способ победы Энтони Джошуа Даниель Дюбуа Любой из соперников технический нокаут 2.25 7.00 1.90 нокаут 3.40 10.00 2.87 дисквалификация 67.00 100.00 50.00 единодушное решение 8.50 17.00 6.50 раздельное решение 23.00 40.00 17.00 решением большинства голосов 34.00 50.00 26.00 ничья 17.00



Букмекер считает, что состоится по крайней мере один нокдаун. На ТВ 0.5 по этому показателю ставки принимаются по 1.18. А вот на два или более нокдаунов уже ставить рискованно. Так, ТВ 1.5 оценивается коэффициентом 1,87.

Вероятнее всего, нокдаун состоится в промежутке с пятого по восьмой раунды. На такой результат в каждой из этих трехминуток можно поставить с котировкой 4.50.

Прогноз от Чемпиона

Букмекеры фиксируют достаточно однозначный прогноз в своих котировках. При анализе последних поединков обоих бойцов вырисовывается следующая схема боя:

в первых раундах будет хозяйничать Джошуа, установив удобную для себя дистанцию и поджимая андердога;

в раундах с четвертого по шестой Дюбуа сможет навязать определенную контригру, особенно если Энтони пару раз пропустит мощные выстрелы "Динамита";

с шестого по девятый раунд Олувафеми расставит все на свои места и заставит сдаться младшего оппонента (станет тот на колени в своей манере или упадет по-настоящему не существенно).

Но профессиональный бокс привлекает нас именно потому, что в любом поединке могут произойти головокружительные неожиданности. Особенно это касается супертяжеловесов, если каждый из противников обладает мощным ударом. Лаки-панч никто не отменял, особенно для такого яростного агрессора в ринге, как Даниэль Дюбуа.

Ожидая уверенную победу фаворита по самой вероятной схеме, я все же не сбрасывал бы Дюбуа со счетов. У Джошуа есть неприятная манера пропускать мощные панчи, когда соперник его поджимает, а он делает пару шагов назад. Никто не даст гарантию того, что один из "динамитов", спрятанных в перчатках чемпиона, не прилетит в голову фавориту.

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С другой стороны, мы знаем, что Даниэль нередко использует колено для отдыха, а также попадает в неожиданные нокдауны (пусть в поединке с Джошуа они будут достаточно ожидаемыми). Фаворит может пропустить от чемпиона мощный выстрел. Так почему бы не спрогнозировать тотал нокдаунов больше 2.5? Такой вариант оценивается букмекерами коэффициентом 2.37. Плюс такой выбор будет стимулировать болеть за зрелищный и конкурентный поединок.

Самое же главное получить наслаждение от исключительного спортивного зрелища. Субботнее сражение имеет все шансы стать настоящим украшением боксерской осени. Кроме того, он интересует украинских болельщиков, ведь победитель с высокой долей вероятности выйдет на титульный поединок против триумфатора пары Усик – Фьюри. Поэтому мы тоже будем внимательно следить за лондонским шоу, щедро приправленным арабским золотом.

Ответственный редактор – Станислав Лысак

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