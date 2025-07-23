Ему стоит завершить карьеру: известный промоутер дал совет Усику

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютному чемпиону мира в хевивейте Александру Усику (24-0, 15 КО) стоит завершить карьеру, ведь он уже победил сильнейших соперников.

Об этом пишет The Ring.

"Что еще ему делать? Ему стоит завершить карьеру. Это было великолепное выступление против Дюбуа. Если ему нравится то, что он делает – успехов, пусть продолжает. Но что еще осталось сделать? Я просто не вижу, чтобы он проиграл. Усик – безоговорочный номер один в рейтинге pound-for-pound в мире. Он на голову выше всех остальных. Он невероятный, гений, величие поколения", – заявил Хирн.

Хирн представляет интересы ряда известных боксеров. Среди них – Энтони Джошуа, которого дважды побеждал Александр Усик.

Ранее промоутер обсудил с командой Уайлдера потенциальный бой с Джошуа.