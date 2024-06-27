Джошуа: Фьюри не сможет одолеть Усика

Эксчемпион мира Энтони Джошуа считает, что британец Т айсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не сможет ничего противопоставить чемпиону мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) реванше.

Об этом Энтони рассказал в комментарии IFL TV.

"В любом случае Фьюри не сможет одолеть Усика. Не то чтобы я недостаточно от него увидел в первом поединке, у него были хорошие моменты в первом бою, но просто считаю, что Тайсону не удастся победить украинца. Я не обесцениваю Тайсона, он смог подняться на вершину, однако я думаю, что Усик просто сильнейший боксер", - сказал Джошуа.

Ранее министр г. Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Аш Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.