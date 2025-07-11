Джервонту Дэвиса арестовали в США

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (30-0-1, 28 КО) арестовали во Флориде.

Об этом сообщает BoxingScene.

Полиция задержала боксера 03:35 в пятницу, 11 июля. Предварительное обвинение "Избиение – домашнее насилие", размер залога будет определен позже.

Отметим, что в 2022 году Джервонту уже арестовывали за домашнее насилие. Правда, тогда, его девушка отказалась от обвинений.

Напомним, Дэвис свел вничью поединок против Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Их реванш должен состояться 16 августа в Лас-Вегасе.