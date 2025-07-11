Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Бокс

Джервонту Дэвиса арестовали в США

Олександр Булава — 11 июля 2025, 19:21
Джервонту Дэвиса арестовали в США
Джервонта Девіс
Getty Images

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (30-0-1, 28 КО) арестовали во Флориде.

Об этом сообщает BoxingScene.

Полиция задержала боксера 03:35 в пятницу, 11 июля. Предварительное обвинение "Избиение – домашнее насилие", размер залога будет определен позже.

Отметим, что в 2022 году Джервонту уже арестовывали за домашнее насилие. Правда, тогда, его девушка отказалась от обвинений.

Напомним, Дэвис свел вничью поединок против Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Их реванш должен состояться 16 августа в Лас-Вегасе.

Джервонта Девіс

Джейк Пол вызвал на бой Джошуа, Джервонту и еще трех боксеров
Пакьяо хочет провести бой с одним из лучших нокаутеров в мире
Определилась дата реванша Джервонты и Роуча
Шакур в очередной раз призвал Джервонту провести бой
Известный блогер выйдет в ринг с Джервонтой Дэвисом

Последние новости