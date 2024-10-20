Я хочу прикончить его: Дюбуа – о желании провести реванш с Усиком

Чемпион IBF в сверхтяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) рассказал о желании провести реванш против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), заявив, что хочет прикончить украинца.

Слова британца приводит YouTube-канал BoxNation.

"У нас есть незавершенное дело. Хочу сделать все правильно. Я хочу сделать все как следует и прикончить его. Это будет хороший объединительный бой. Это будет масштабно", – сказал Дюбуа.

Поединок между Дюбуа и Усиком состоялся 26 августа 2023 и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде. Бой запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса.

В то же время бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Украинский чемпион победил "Цыганского короля" в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом дивизионе.